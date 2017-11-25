قام ابن بالاشتباك مع والده وأصابه بعدة طعنات، فيما ألقت الجهات الأمنية بمحافظة الجبيل، القبض عليه، حيث اتضح أنه في حالة غير طبيعية.
وأوضح المتحدث لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أن شرطة محافظة الجبيل تلقت بلاغاً عن قيام مواطن ثلاثيني في حالة غير طبيعية بالاشتباك مع والده الستيني، فأصابه بعدة طعنات.
وأضاف أن دوريات الأمن باشرت البلاغ، وتم القبض على الجاني، وإسعاف والده إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحالته الصحية مستقرة، كما سيتم إحالة الجاني لفرع النيابة العامة بالمحافظة.وفق”أخبار24″.
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