أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة، اليوم (السبت)، أرقام التواصل مع لجان الحصر المدانية المختصة بتلقي طلبات التعويضات بسبب الأمطار والسيول التي اجتاحت المحافظة خلال الأيام الماضية.
وكلفت المديرية عدداً من الضباط لتلقي اتصالات المتضررين موضحة بيانات التواصل معهم والمناطق الواقعة ضمن اختصاصهم لتلقي بلاغات المتضررين في محيطها.
وحددت المديرية خمس مناطق لتنظيم عملية الحصر، حيث تتمثل المنطقة الأولى في الأحياء ما بين شارع عبدالله سليمان جنوبا إلى شارع فلسطين شمالا وما جاوره.
وتشكل الأحياء التي تقع من شارع فلسطين جنوبا إلى شارع صاري شمالا وما جاوره المنطقة الثانية، في حين تمثل المنطقة الثالثة الأحياء التي تقع من شارع صاري جنوبا إلى طريق الصالة الملكية.
أما المنطقة الرابعة فتتمثل في الأحياء من طريق مكة المكرمة كيلو 10 إلى منطقة البلد، والمنطقة الخامسة تتمثل في الأحياء الواقعة على طريق مكة كيلو 10 إلى حي أم السلم وما جاوره.
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