انهار اليوم السبت جزء من مشروع الجسر الذي يتم انشاؤه على طريق التخصصي مع طريق مكة جنوب، خلال تنفيذ أعمال صب الخرسانة.
وأوضحت أمانة منطقة الرياض، أن ما حدث بمشروع جسر التخصصي سببه سقوط السقالات الحاملة، بشكل محدود داخل المشروع، صباح اليوم، خلال صبّ الخرسانة.
وأكّدت الأمانة في تغريدة بحسابها في “تويتر”، أنه تمّ معالجة الأمر في حينه، ولم يؤثر ذلك على الحركة المرورية المحيطة بالمشروع، كما لم تحدث أي إصابات بشرية أو في الممتلكات، ويستمر العمل في المشروع كما هو.
وفق”أخبار24″.
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