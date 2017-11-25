أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أنه لن يقبل بمواقف تنظيم “حزب الله” التي تؤثر على علاقة لبنان بأشقائه العرب وتهدد أمنهم واستقرارهم، كما تهدد أمن لبنان واستقراره.
وقال، في بيان أصدره مكتبه الخاص اليوم (السبت)، إن الأزمة الحالية كشفت نوايا البعض في استهداف لبنان.
وأضاف أن قراره بالانتظار بدلا من الاستقالة يهدف إلى إفساح المجال أمام النقاش والنظر في المطالب التي ستجعل لبنان محايدا وتسمح بتطبيق سياسة “النأي بالنفس” بحيث تظل سياسات لبنان بعيدة عن الصراعات الإقليمية. وفق”أخبار24″.
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