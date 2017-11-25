وصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم (السبت) أربع طائرات تحمل مساعدات إغاثية وأدوية وموظفين بمنظمات دولية، وذلك بعد أن أعلنت قيادة التحالف، إعادة فتح المطار لاستقبال مواد الإغاثة.
وأوضحت مصادر أن الطائرات الأربع التي وصلت في وقت مبكر من اليوم، تتبع إحداها لمنظمة اليونيسيف وأخرى للصليب الأحمر، في حين وصلت طائرتان تابعتان لبرنامج الغذاء العالمي في الوقت نفسه.
وكانت قيادة التحالف، قد سمحت بدخول الطائرات وفتح المطار لاستقبال المساعدات الإنسانية منذ الخميس الماضي، داعية الأمم المتحدة لإرسال فريق مختص للاجتماع مع المختصين في التحالف لمراجعة وتحسين آلية التحقق والتفتيش الخاصة بالمنظمة الدولية، لتسهيل وصول المواد الإغاثية للشعب اليمني، ومنع الميليشيات الحوثية من تهريب الصواريخ واستهداف دول الجوار.وفق”أخبار24″.
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