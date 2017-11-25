رفض الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال تحميل اللاعب سالم الدوسري نتيجة خسارة الفريق اللقب الآسيوي بعد طرده في الدقيقة 79، قائلا إن الجميع يتحمل الخسارة، ومؤكداً أنه فخور بما حققه اللاعبون والجهازين الفني والإداري، لافتاً إلى أن الفريق المنافس كان أوفر حظاً.
وقال الأمير في تصريحات صحفية عقب نهاية المباراة: “إن الهلال كان جديراً بتحقيق الكأس، ولكن هي كرة القدم، وسالم الدوسري كان من نجوم المباراة… والجميع يتحمل الفوز والخسارة”.
وحول إصابة عمر خربين أفاد أن إصابته عبارة عن كدمة قوية في العضلة الخلفية بالساق، وتحامل عليها في الشوط الاول لكنه وصل إلى مرحلة لم يعد يستطيع معها إكمال المباراة فجرى تبديله، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن إصابة إدواردو، كانت واحدة من الظروف التي واجهة الفريق.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد خسر من نظيره “أوراوا” الياباني بهدف نظيف، في مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، ليُتوج الفريق الياباني بالبطولة.
الأمير نواف بن سعد رئيس #الهلال :
هي في النهاية كرة قدم، فريقنا جدير بتحقيق الكأس، أنا فخور جداً بالفريق وبالجهاز الفني والإداري، الفريق الأكبر حظ حقق اللقب.
من: @SultanALotaibi0 pic.twitter.com/GxUWbiZm2I
— الرياضية – عاجل (@Alriyadiyah_BN) ٢٥ نوفمبر، ٢٠١٧
الأمير نواف بن سعد رئيس #الهلال :
إصابة #عمر_خربين كدمة قوية في العضلة الخلفية بالساق، كانت قوية وتحامل عليها في الشوط الاول لكنه وصل إلى مرحلة لم يعد يستطيع إكمال المباراة.
من: @SultanALotaibi0 pic.twitter.com/WfWr0LXf1o
— الرياضية – عاجل (@Alriyadiyah_BN) ٢٥ نوفمبر، ٢٠١٧
الأمير نواف بن سعد رئيس #الهلال :
هناك طرد عن آخر، سالم كان من نجوم المباراة كان شعلة نشاط، لم يكن الكرت ناتج عن استهتار، بأي حال من الأحوال اللاعب ندمان ولكن لا يجعلنا نحمله الخسارة، الجميع يتحمل الفوز والخسارة.
من: @SultanALotaibi0 pic.twitter.com/mUEeFUUB5t
— الرياضية – عاجل (@Alriyadiyah_BN) ٢٥ نوفمبر، ٢٠١٧ وفق”أخبار24″.
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