أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، أنها ستدشن مطلع العام المقبل 2018 ضمن مشروع قطار الشمال محطتي الجوف والقريات.
وبحسب مدير الاتصال المؤسسي بشركة “سار” عامر النهدي، وفقاً لـ”الاقتصادية”، فإن المحطتين تأتيان استكمالاً لمشروع الشمال الذي تبلغ كلفته 20 مليار ريال لقطار الركاب والمعادن، مبيناً أن محطات القطار الـ6 جاءت بتصميم واحد، وبمساحات مختلفة، ومحطة الرياض هي الأكبر مساحة كونها المحطة الرئيسة.
وأضاف النهدي، أن أي محطة تضم صالتي قدوم ومغادرة، مجهزة بأجهزة شحن ونقل أمتعة المسافرين وتسلمها، بجانب تزويد المحطات بساحات للمطاعم والمتاجر، ومكاتب خدمات سياحية ومكاتب بريد، ومكاتب تأجير سيارات.
يذكر أن طول الخطوط الحديدية من الرياض إلى القريات في شمال المملكة يصل إلى 1250 كيلومتراً، موزع على 6 محطات هي “الرياض، المجمعة، القصيم، حائل، الجوف، القريات”، وستكتمل مراحل المشروع بعد تشغيل محطتي الجوف والقريات.
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