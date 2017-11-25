علمت “الرياض” أن رئيس النصر الأمير فيصل بن تركي سيعقد اجتماعا خلال الأيام القليلة المقبلة مع المدافع عمر هوساوي ولاعب خط الوسط يحيى الشهري لحسم تجديد عقدهما الذي ينتهي الصيف المقبل، وتسعى الإدارة الصفراء للاتفاق مع الثنائي عمر هوساوي ويحيى الشهري كونهما أفضل العناصر النصراوية في السنوات الماضية.
من جهة أخرى وعدت إدارة النصر اللاعبين بتسليمهم مبلغ ستة آلاف ريال لكل لاعب نظير فوزهم على الاتحاد بهدف دون مقابل، وسيتم تسليم اللاعبين المكأفاة قبل مباراة الفتح يوم الأربعاء المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي للمحترفين، ويعاود الفريق الأول تدريباته يوم غد السبت بعد أن تم منحهم إجازة اليوم الجمعة.
وفي شأن آخر فاز لاعب خط الوسط المغربي محمد فوزير بجائزة أفضل لاعب بمباراة الاتحاد بعد تصويت جماهير النصر في الحساب الرسمي للنادي.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج