استبعد الدفاع المدني 22 مركبة تقدم ملاكها للجان المختصة بحصر وتعويض المتضررين من السيول والأمطار التي اجتاحت محافظة جدة الثلاثاء الماضي.
وقال مدير إدارة الدفاع المدني بجدة العقيد دكتور طلال بديوي إن أصحاب هذه المركبات تقدموا بطلبات مدعين تضرر مركباتهم جراء الأمطار، مبيناً أن خبرة رجال الدفاع المدني أكدت عدم استحقاق هذه المركبات للمساعدات المخصصة للمتضررين.
وأضاف أن الدفاع المدني لديه من المعارف والآليات ما يمكنه من كشف أي محاولات يسعى البعض من خلالها لتمرير مطالبات غير مستحقه عبر اللجان، لافتاً وفقاً لصحيفة “عكاظ” أنهم بصدد إعداد تقرير مفصل عمن يتم استبعادهم ورفعه للجهات المختصة لمحاسبتهم.
وأوضح العقيد بديوي أن أكثر الأضرار التي خلفتها الأمطار قد تكون في المركبات، مبيناً أن لجان حصر الأضرار التي تم تشكيلها باشرت عملها بعد تحديد المهمات المطلوبة منها وفقاً للائحة التنظيمية لأعمال الحصر.
يذكر أن لجان الحصر تضم ممثلين من المحافظة، والدفاع المدني، والمالية، وقد بدأت مهامها أمس الجمعة بالمحافظة من خلال 5 لجان.
وكانت مصادر قد ذكرت أن الدفاع المدني أعد تقريراً عن مخالفات ارتكبها بعض قائدي المركبات برفضهم الاستجابة للتنبيهات الخاصة بالسيول والأمطار والدخول لأماكن تجمع المياه، لافتة إلى أنه تم رفع تقرير مفصل بذلك مدعماً بالصور وأرقام لوحات المركبات لاتخاذ اللازم حيالها.
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