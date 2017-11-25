شكا عدد من المعلمين المتقاعدين خلال العام الماضي من تأخر صرف مكافأة نهاية خدمتهم، مشيرين إلى أنهم ظلوا يراجعون إداراتهم التعليمية للحصول على المكافأة ولكن دون جدوى.
وأوضحوا أنهم تقدموا بالعديد من الاستفسارات للإدارات التعليمية التي كانوا يعملون بها، حول مصير مكافآتهم، ولكنهم لم يحصلوا سوى على الوعود، لافتين وفقاً لصحيفة “الوطن” إلى أنه لم يتم تحديد وقت محدد لصرف مكافآتهم.
وكانت وزارة التعليم قد دعت مطلع الشهر الجاري منسوبيها من شاغلي الوظائف التعليمية الراغبين منهم للتقاعد المبكر لتقديم طلباتهم إلكترونياً عبر نظام “فارس”، ودعتهم لاعتماد طلباتهم بواسطة جهات عملهم قبل تاريخ 26 من الشهر المقبل.
وأكدت الوزارة في تعميم أنها لن تقبل أي طلبات يتم تقديمها ورقياً، مبينة أن تاريخ ترك العمل بالتقاعد المبكر أو الاستقالة للمتقدمين بطلب إنهاء الخدمة سيكون مطلع شهر ذي القعدة المقبل.
وأوضحت أن اعتماد قرار إنهاء خدمة بالتقاعد المبكر أو الاستقالة سيكون خلال 5 أيام من تاريخ التقديم، مبينة أنه لن يتم قبول طلبات العدول عن إنهاء الخدمة بالتقاعد المبكر أو الاستقالة بعد اعتماد الطلب.
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