اتهم ضيوف حلقة برنامج “معالي المواطن” يوم الإثنين الماضي، مسؤولي جامعة الحدود الشمالية، بالفساد وإهدار المال العام، فيما أصدرت الجامعة بياناً مقتضباً أكدت أنها ستصدر بياناً تفصيلياً غداً الأحد للرد على ما جاء في الحلقة وبيان سلامة موقف الجامعة.
واتهم الضيوف -وهم أكاديميون سابقون بالجامعة وصحافيون- الجامعة، بتعثر المشاريع وعدم اكتمال المستشفى الجامعي وبعض الكليات وجامعة البنات، وتوظيف أقارب المسؤولين، وإهدار 9 مليارات ميزانية الجامعة منذ 2008، وسوء الإدارة.
واتهم أكاديمي سابق بالجامعة، المسؤولين، بإيقاف بعثته للدكتوراه بعد مضي سنة من بدئها، ووقف صرف راتبه لمدة ثلاثة أشهر، ما اضطره للجوء للمحكمة التي أبطلت قرارات الجامعة، مضيفاً أنه كان السعودي الوحيد ضمن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة طوال مدة عمله بالجامعة والتي امتدت لثمانية أعوام.
وأفاد تقرير مصور عُرض بالبرنامج أنه تم تقديم ملف من 100 صفحة حول الفساد بجامعة الحدود الشمالية، ومن ضمن ما جاء فيه سيطرة الأجانب على الوظائف بالجامعة حيث تبلغ نسبة السعوديين بهيئة التدريس 32 % فقط، ورفض توظيف المواطنين، وغير ذلك.
بدورها، قالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة إنها ستصدر بياناً غداً للرد على ضيوف الحلقة، مؤكدةً أن الرد سيكون واضحاً ومدعماً بالحقائق، ويفضح كذب وافتراء الضيفين ويدين فسادهم وتضليلهم ويعري مواقفهم وزيف أقوالهم، ومبينةً أن الجامعة جاهزة لإطلاع أي جهة رقابية لتبيان سلامة موقف الجامعة في جميع معاملاتها.
الفساد يضرب جامعة الحدود الشمالية .. رغم المليارات مشاريع متعثرة واستقالات لأعضاء تدريسها
تقرير الزميل محمد السويلم#معالي_المواطن pic.twitter.com/r5PrS7iMC3
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) ٢٠ نوفمبر، ٢٠١٧
عضو هيئة تدريس في جامعة الحدود الشمالية يتحدث لـ #معالي_المواطن حول قرارات الجامعة التي اضطرته التوجه إلى المحكمة pic.twitter.com/KboEt5eAcr
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) ٢٠ نوفمبر، ٢٠١٧
عضو هيئة التدريس في جامعة الحدود الشمالية: كنت السعودي الوحيد في الكلية عندما تم تعييني #معالي_المواطن pic.twitter.com/4O1XqntjTC
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) ٢٠ نوفمبر، ٢٠١٧ وفق”أخبار24″.
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