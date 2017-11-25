توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس في المملكة اليوم السبت، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المملكة.
وأوضحت الهيئة، أن الحالة الجوية المذكورة تشمل الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقد يمتد تأثيرها الى مناطق حائل، تبوك، والجوف، مع توفر الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير.
في حين توقع التقرير، أن تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة على مناطق القصيم، حائل، الجوف، تبوك، والحدود الشمالية، وقد تتخلل ذلك سحب رعدية ممطرة مساءً وخلال منتصف الليل.وفق “أخبار 24”.
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