بدأ مجلس الضمان الصحي في إعداد دراسة تتعلق بإضافة منافع جديدة للتأمين الصحي، من بينها تغطية عمليات جراحة السمنة المفرطة، وبحد أقصى لتغطية العملية 20 ألف ريال.
وأوضح الأمين العام للمجلس محمد الحسين، وفقاً لـ “عكاظ”، أن المجلس طرح استبياناً لمعرفة فائدة إدراج منافع جديدة؛ لتكون في حال إقرارها ضمن تغطيات وثيقة الضمان الصحي التعاوني.
وأشار إلى أن الاستبيان يستفسر عن فوائد زيادة الحد الأقصى لمعالجة المصابين باضطرابات طيف التوحد؛ لتصبح بحد أقصى 50 ألف ريال، وتغطية برنامج الفحص المبكر للإعاقة السمعية في وثيقة التأمين الصحي، وبرنامج تشوهات القلب الخلقية الحرجة لجميع المواليد.
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