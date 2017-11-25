تمكنت المديرية العامة للزراعة في الأحساء بالتعاون مع الجهات الأمنية في المحافظة من تحديد هوية مالك الحافلة، الذي قام بسحل قطتين ربطهما خلف الحافلة، وسار بهما بسرعة عالية في طريق سريع بالأحساء.
وأوضحت مصادر، وفقاً لصحيفة “الوطن”، أن الإجراء المتبع في مثل هذه الحالات هو رفع بيانات المتورط في الواقعة إلى جهات الاختصاص في ديوان وزارة البيئة والمياه والزراعة، تمهيداً لإصدار التوجيهات فيها، واستكمال الإجراءات النظامية.
يذكر أن المدير العام للزراعة في الأحساء المهندس خالد الحسيني أكد في وقت سابق، أن صاحب الحافلة ستسجل ضده غرامة حدها الأدنى 50 ألف ريال، وحدها الأعلى 400 ألف ريال، في حال ثبت تورطه في واقعة سحل القطتين.
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