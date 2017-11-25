ذكرت مصادر أن الدفاع المدني بمحافظة جدة أعدّ تقريراً عن المخالفات التي ارتكبها بعض قائدي المركبات، من خلال تجاوزهم التنبيهات الخاصة بالسيول والأمطار، ودخولهم إلى مواقع تجمعات المياه.
وأكدت المصادر، وفقاً لـ “الوطن”، أن الدفاع المدني أعد تقريراً عن المخالفين مدعماً بالصور وأرقام لوحات سياراتهم، ورفعه إلى جهات الاختصاص؛ لاتخاذ اللازم حيالهم.
وأشارت إلى أن التقارير شملت جميع قائدي المركبات، الذين تجاوزوا تنبيهات الدفاع المدني، وغامروا بالدخول إلى مواقع المياه، مخاطرين بأنفسهم ومن معهم.
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