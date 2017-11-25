روى والد قتيل صامطة “عابد عريشي” تفاصيل الواقعة، وما سبقها من أحداث، حيث أحرق الجاني سيارة المجني عليه، كما تعرض لاثنين من أقارب الضحية بالصدم العمد، ثم قتل ابنه بالرشاش.
وأوضح الأب، وفقًا لـ”سبق”، أن الجاني أشعل النار في سيارة الضحية قبل الحادثة بيومين، كما تعرض شقيقه وابن أخيه لحادثي صدم عمدا من الجاني أيضًا، وتلقى الضحية، الذي كان يعمل في قطاع أمني، تهديدات من الجاني حينما كان سجينًا، مؤكداً أن الجاني لا تربطه أي علاقة مع ابنه الراحل.
وأضاف أن تلك الأحداث السابقة على الجريمة، مسجّلة ببلاغات رسمية لدى الجهات الأمنية ضد الجاني، ولكنها لم تتخذ أي إجراء، حتى قام الجاني بفعلته وقتل ابنه عمداً بوابل من رصاص الرشاش.
يُذكر أن شرطة محافظة أحد المسارحة، ألقت القبض على القاتل، وهو شاب في العقد الثالث من العمر، بعد 10 ساعات من هروبه من موقع الجريمة، عقب عمليات بحث مكثفة، كما تم العثور على سلاح الجريمة؛ الرشاش الآلي.
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