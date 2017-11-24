على شرف سمو الأميره / نورة بنت سعود بن مقرن آل سعود دشنت الاستاذة / منى الحديثي والأستاذة / ليلى الشمراني فعالية جمالك يهمنا والذي نظمها شركة بوابة المرح بالتعاون مع شباب الخرج التطوعي بمنتزة المشتل الترفيهي ، وذلك يوم الخميس الثالث من شهر ربيع الأول وذلك بمشاركة مجموعة من المشاغل النسائية والبازرات إضافة إلى عدد من مصممات الأزياء بالمحافظة ، حيث بدأت الفعالية بجولة على الأركان المشاركة والتي قدم فيها المشاركين العديد من المنتجات للميك اب والمواد التجميلية إضافة إلى شروحات عن ما تقدمه المشاغل من خدمات تخص الأسرة وتلاها الحفل الخطابي والذي إشتمل ايضا على عروض للازياء بفساتين العرايس والختام بتكريم الرعاة والمشاركين .
هذا وبينت الأستاذة / خلود الزهراني مسئولة التسويق والمشرفة على الفعالية أن الهدف من الفعالية إبراز المشاغل النسائية بالمحافظة والجهود المقدمة للمرأة وكذلك تحقيق أهداف الرؤية ٢٠٣٠ والتي تهدف الى ابراز المرأة السعودية العاملة ، وأن الفعالية ستكون موسمية خلال الفترة القادمة بهدف تشجيع المصممات بالمحافظة للمبادرة والتنافس الذي يخدم العنصر النسائي وأختتمت حديثها بشكرها لجميع الجهات المشاركة من مشاغل ومنشآت خاصة على دعمهم ورعايتهم للفعالية .
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