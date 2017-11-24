كشفت حملة “وطن بلا مخالف” عن مخابئ سرية ابتكرها المخالفون في أماكن غريبة، للاختباء فيها وللهرب من قبضة رجال الأمن.
ورصدت جهات الضبط الميداني المشكّلة من مختلف القطاعات الأمنية في منطقة عسير، مخابئ سرية موجودة في محرقة النفايات شمال مدينة أبها، ووسط الحجارة، يستغلها المخالفون للاختباء، معتقدين ألا يتمكن أحدٌ من الوصول إليهم، لوعورة المكان.
يُذكر أن حملة “وطن بلا مخالف” أسفرت عن توقيف أكثر من 6155 مخالفاً للنظام، ونظام الإقامة والعمل، ومن مجهولي الهوية، و138 شخصاً من المطلوبين في قضايا جنائية وحقوقية بعسير.
وفق”أخبار24″.
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