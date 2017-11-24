كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، اليوم (الجمعة)، حقيقة أسرَّة المرضى الكهربائية التي ضُبطت بحوزة مقيمين في حظائر ماشية بالمزاحمية.
وأوضحت أن الأسرّة لا تتبع أي مستشفى أو مركز حكومي، بل تم تجميعها من فاعل خير، وبإشراف طبيب سوداني من المستشفى الجامعي وآخرين من جنسيته بالمزاحمية، وتم تغليفها لإرسالها للسودان لمستشفى سرطان الأطفال، وقدّم ما يثبت ذلك بعد تحقيق الشرطة مع حائزيها.
يُذكر أن الفرق الأمنية والجهات الحكومية بالمزاحمية عثرت أثناء حملة “وطن بلا مخالف” على 8 أسرّة مرضى كهربائية في حظيرة أغنام بحوزة وافدين عرب.
وفق”أخبار24″.
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