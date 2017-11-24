أعلن رئيس مجلس الشورى عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، اليوم (الجمعة)، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سيلقي الخطاب الملكي السنوي في مجلس الشورى يوم الأربعاء الموافق 25 من ربيع الأول الجاري، حيث يتناول فيه السياستين الداخلية والخارجية للدولة، وذلك في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة للمجلس.
واستعرض رئيس المجلس ما تحقق خلال سنته الأولى من دورته السابعة، فقد عقد المجلس 66 جلسة، وأصدر 182 قرارًا، وعقدت اللجان المتخصصة 264 اجتماعًا، حضرها أكثر من 500 مندوب من الجهات الحكومية، أثناء دراسة لجانه المتخصصة تقارير الأداء للأجهزة الحكومية، وبعض الأنظمة، إضافة إلى استجلاء اللجان آراء العديد من المتخصصين والخبراء والمواطنين.
وأشار آل الشيخ إلى أن المجلس يدرك أهمية توطيد صلاته البرلمانية مع الهيئات والاتحادات والمجالس النيابية في أنحاء العالم. كما يدرك أن الاتحادات البرلمانية تكتسب أهمية متزايدة وتتدخل بشكل مؤثر في العلاقات الدولية والدبلوماسية.
وبادر المجلس بتنسيق مع وزارة الخارجية في تكثيف نشاطه الخارجي تحت ما يسمّى بالدبلوماسيةِ البرلمانيةِ منْ خلالِ تنفيذِهِ أكثرَ منْ 34 مشاركةً وزيارةً رسمية لتعزيز العلاقات مع مختلف دول العالم والدفاع عن مصالح المملكة وشعبها.وفق”أخبار24″.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج