تمكنت الجهات الأمنية في الرياض، خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط 1091 مخالفًا، ضمن الحملة الوطنية الشاملة لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود “وطن بلا مخلف”.
وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، أن الحملة تمكنت بالتعاون مع قوات الطوارئ الخاصة ومشاركة عدد من المنظمات الحقوقية والعدلية، من ضبط المخالفين الذين تعددت جنسياتهم، بحيي الغرابي والعمل في الرياض.
كما تمكنت الحملة من ضبط 814 مخالفًا في بقية المحافظات بمشاركة كافة شعب إدارة دوريات أمن المحافظات، بإجمالي 1905 مخالفًا، وسجلت الحملة 123 مخالفة، منها 10 مخالفات لعيادات بيطرية، وأغلقت 24 منشأة مخالفة لأنظمة وزارة العمل، وصادرت 182 عبوة مبيد محظورة، و54 عبوة مبيد منتهية الصلاحية، و121 عبوة مبيد مغشوشة، و48 طنًّا من الحطب المحلي المحظور بيعه.
وفي المجال التجاري، صادرت 35000 ملصق وأغلفة عطور تُستخدم لغرض الغش التجاري، و490 بطارية مركبات مغشوشة، و670 عبوة هواتف محمولة مقلدة، و390 توصيلة كهربائية مخالفة للمواصفات، وضبطت 10 أشخاص متستر عليهم يعملون لحسابهم الخاص.
كما تمكنت من ضبط مركبة مسروقة، و4 متهمين في سرقة أجهزة إلكترونية، و3 أشخاص بحوزتهم مبلغ 80 ألف ريال، أقروا بسرقة مبلغ 150 ألفا، وتم التحفظ عليهم وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص.
كما تم ضبط 185 حالة تسول، بالإضافة إلى ضبط 10 حراس أمن غير سعوديين، وتسجيل 5258 مخالفة مرورية، وحجز 37 دراجة نارية، وحجز 32 مركبة مخالفة لأنظمة المرور، وأيضا ضبط 5 مكاتب خدمات مخالفة.
وفق”أخبار24″.
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