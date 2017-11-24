أحبط رجال الجمارك بمنفذ البطحاء محاولة لتهريب كمية من الخمور بلغ عددها 15,168 زجاجة، عُثر عليها مُخبأة داخل إرسالية “مياه ورد” كانت قادمة للمملكة عبر المنفذ.
وأوضح مدير عام جمرك البطحاء، الأستاذ زياد البلوي، في تصريح له حول ملابسات الواقعة، أنه وردت للجمرك إرسالية “مياه ورد” محمولة على إحدى الشاحنات القادمة.
وأضاف البلوي أنه عند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية المعتادة عُثر على 15,168 زجاجة، كانت مُخبأة أسفل الطبليات الخاصة بمياه الورد، ووضع كراتين المياه عليها لغرض التمويه.
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