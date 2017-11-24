كشف وزير التعليم أحمد العيسى عن حزمة واسعة من الإصلاحات المزمع إدخالها على المنظومة التعليمية في المملكة، والتي تشمل تغيير وتحويل جميع الكتب المدرسية الورقية إلى كتب رقمية.
ونقل الكاتب الصحافي الأمريكي توماس فريدمان أن وزير التعليم أوضح له على هامش الحوار الذي أجراه فريدمان مع ولي العهد أن تلك الإصلاحات ستشمل أيضاً إرسال 1700 معلم سنوياً إلى المدارس العالمية في أماكن مثل فنلندا بغية تطوير مهاراتهم.
كما ذكر العيسى لفريدمان قرار الوزارة مؤخراً بتخصيص حصص تربية بدنية للطالبات، وإدخال ساعة إضافية في اليوم الدراسي للأطفال بغية تمكينهم من اكتشاف شغفهم في العلوم والقضايا الاجتماعية من خلال عملهم على مشاريعهم الخاصة تحت إشراف المعلمين. وفق “أخبار24”.
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