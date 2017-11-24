تخطط إحدى الشركات الصينية لإدخال “التاكسي الطائر” إلى المملكة خلال العام المقبل 2018، بعد توقيع عدد من الاتفاقيات خلال الأشهر المقبلة.
وقالت شركة “إي هانغ” إن “التاكسي الطائر” عبارة عن طائرة دون طيار تحمل راكباً واحداً، لافتة إلى أنها تعمل على نموذج آخر يكون قادراً على حمل راكبين.
وأبان الرئيس التنفيذي للشركة طبقاً لصحيفة “سبق” أن سرعة الطائرة المعروفة بـ”التاكسي الطائر” تصل إلى 100 كلم في الساعة، ويمكنها التحليق في الجو لمدة 25 دقيقة، ويتم التحكم فيها بواسطة طيار أوتوماتيكي، أو عن بعد.
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