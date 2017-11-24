أكد الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الهلال السعودي، أن الفريق على استعداد تام وقادر على الفوز أمام أي فريق، وأن الهلال لن يتراجع عن الانتصارات والفوز المستمر.
وقال دياز، ” لا يهمنا سجل غرب آسيا في البطولة في السنين الأخيرة، نملك فريق قادر على هز أي دفاع وأي تنظيم كان ” ، مضيفا: ” لن نختلف عن ما كنا عليه ” . وفق”صدي”.
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مدرب الهلال: الفريق قادر على هز أي دفاع
مدرب الهلال: الفريق قادر على هز أي دفاع
الخرج اليوم - محمود سليمان:
أكد الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الهلال السعودي، أن الفريق على استعداد تام وقادر على الفوز أمام أي فريق، وأن الهلال لن يتراجع عن الانتصارات والفوز المستمر.
أكد الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الهلال السعودي، أن الفريق على استعداد تام وقادر على الفوز أمام أي فريق، وأن الهلال لن يتراجع عن الانتصارات والفوز المستمر.
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