أدلى ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بحديث مطول حول السياسة الخارجية للمملكة وأمور تخص الشأن الداخلي، في حوار مع صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أجراه الكاتب الشهير توماس فريدمان.
ففيما يخص الشأن اللبناني، قال ولي العهد إن القضية تتمحور حول أن الحريري لن يستمر في توفير غطاء سياسي للحكومة اللبنانية التي تخضع بشكل رئيس لسيطرة مليشيا حزب الله، والتي بدورها تخضع بشكل رئيس لسيطرة طهران.
وأشاد الأمير محمد بن سلمان بالرئيس ترامب، إذ وصفه بـ”الرجل المناسب في الوقت المناسب”.
وأضاف أن المملكة تسعى مع حلفائها الإقليميين والدوليين لبناء تحالف للتصدي لإيران، وأشار إلى أن المرشد الإيراني علي خامنئي هتلر جديد في منطقة الشرق الأوسط.. متابعاً: “غير أننا تعلمنا من أوروبا أن الاسترضاء في مثل هذه الحالة لن ينجح، ولا نريد أن يكرر هتلر الجديد في إيران ما حدث في أوروبا في الشرق الأوسط.وفق “أخبار 24”.
وأكد ولي العهد على أن الحرب في اليمن تميل كفتها لصالح الحكومة الشرعية، حيث تسيطر على 85% من أراضي البلاد، إلا أن قيام الحوثيين بإطلاق صاروخ على مطار الرياض يعني أنه إذا لم تتم السيطرة على كامل البلاد فإن ذلك سيمثل مشكلة.
وبسؤال الأمير محمد: “لماذا يعمل دوماً كأن الوقت يداهمه”؟ قال: “لأنني أخشى أنه في يوم وفاتي سأموت دون أن أحقق ما يدور في ذهني.. إن الحياة قصيرة جداً وقد تحدث الكثير من الأمور، كما أنني حريص جداً على مشاهدته بأم عيني؛ ولهذا السبب أنا في عجلة من أمري”.
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