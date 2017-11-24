شدد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ على أن المملكة أولت اهتمامها لثقافة الحوار وبناء السلام العالمي، ودعمت التنمية في الدول الأقل نمواً، وبلغ إجمالي ما قدمته خلال الأربع عقود الماضية 115 مليار دولار استفادت منه 90 دولة.
وقال آل الشيخ خلال مشاركته في الجمعية العمومية العاشرة لاتحاد البرلمانات الآسيوية المنعقدة باسطنبول، وفقاً لـ”عكاظ”، إن المملكة ضمن أكبر 20 دولة مانحة للمساعدات الإنمائية حول العالم، وأنها دعمت مشروعات محلية وإقليمية ودولية لنشر ثقافة السلام، مشيراً إلى مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، الذي أسسته المملكة قبل سنوات.
وندد رئيس مجلس الشورى بالإرهاب، لافتاً إلى الدور المهم الذي تضطلع به المملكة لمحاربة الإرهاب، مشيراً إلى أن انقلاب ميليشيا الحوثي وصالح يهدد الأمن والاستقرار في اليمن، داعياً اتحاد البرلمانات الآسيوية لإدانة الصاروخ البالستي الذي أطلق على المناطق المدنية المملكة مؤخراً.
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