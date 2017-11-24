أفادت مصادر أن قاتل رجل الأمن في قرية الجرادية التابعة لمحافظة صامطة بمنطقة جازان تربطه صلة قرابة بالمجني عليه.
وأضافت المصادر بحسب “الرياض” أن الجاني كان مسجوناً في قضية جنائية قبل أن يطلق سراحه قبل فترة.
وكان الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان النقيب نايف الحكمي قد صرح أن مواطناً في العقد الثالث من العمر تعرض لإطلاق نار من قِبل شاب عشريني، عندما كان يستقل سيارته في مدخل قرية الجرادية، حيث نُقل إلى المستشفى قبل أن يتوفى متأثراً بإصابته، فيما أُلقي القبض على الجاني بمحافظة أحد المسارحة بعد محاولته الفرار.
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