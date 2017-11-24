تناقلت جماهير الهلال عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة تجمع رئيس الهلال الأمير نواف بن سعد والمدرب الأرجنتيني رامون دياز أثناء تدريب الفريق قبل الأخير استعدادا لمواجهة إياب نهائي دوري أبطال آسيا في العاصمة اليابانية طوكيو أمام أوراوا الياباني بعد غدٍ السبت.
وحملت الصورة رسالة إيجابية لجمهور الهلال بالارتياح قبل موقعة السبت، إضافة إلى أن لاعبي الهلال يعيشون أجواء مرحة في المعسكر الحالي باليابان في تأكيد أن الإدارة استطاعت ضبط العامل النفسي للاعبين قبل هذه المواجهة المهمة خارج الأرض وبعيدا عن الجمهور.
وتسكن إدارة الهلال المرافقة للبعثة في مقر سكن آخر غير الذي يتواجد في اللاعبين لمنحهم ارتياح أكبر، إضافة إلى استقبال اللاعبين للجماهير اليابانية التي تتواجد بشكل يومي في فندق مقر الفريق لالتقاط الصور بـ”لوبي ” الفندق في موقف يكشف ارتياحهم النفسي قبل المواجهة المرتقبة. وفق”أخبار24″.
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