يزور فريق إسباني من رابطة الدوري الإسباني مدينتي الرياض وجدة تفعيلا للاتفاقية الموقعة بين اتحاد القدم في البلدين لاكتشاف المواهب واحتراف اللاعب السعودي في “لا ليغا”، وقام طاقم العربية بلقاء فرناندو سانز، المدير الإقليمي لرابطة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وقارة آسيا.
وقال سانز: “كانت المرحلة الأولى من التعاون في البرتغال عندما لعب المنتخب السعودي الأول ضد البرتغال وبلغاريا ووجهت الدعوة للعديد من مدربي أندية الدوري الإسباني بدرجتيه الأولى والثانية من أجل الاطلاع بشكل مباشر على اللاعبين في المنتخب السعودي إلى جانب حضور كشافي المواهب التابعين لرابطة الدوري الإسباني”.
وأكد سانز أن الخطوة القادمة في متابعة اللاعبين السعوديين قريبة جدا: “وتبدأ الخطوة المقبلة في 27 من نوفمبر، بحيث سيصل وفد من الليغا إلى جدة والرياض لمدة خمسة أيام حيث سيتم متابعة عدة مباريات في الدوري السعودي لاستكمال تحليل أداء عدة لاعبين”.
ولم يخفي سانز عن تعجبه من اهتمام السعوديين حول هذه الاتفاقية: “تفاجأنا عنما أعلنا عن هذه الاتفاقية، وصلنا اهتمام كبير من أندية الدوري الإسباني الذين تسجلوا لدينا وأبدوا رغبتهم بالمشاركة في التعاون معنا والتعاقد مع لاعبين سعوديين سواء من المنتخب الأول أو غيرهم من الأندية السعودية، نحن نعمل طبعا على تقديم تحليل متكامل لأن هنالك العديد من العوامل المختلفة، الطقس يختلف بين البلدين وأيضا الثقافة وغيرها، وبالتأكيد نبحث عن لاعب لديه الرغبة باللعب في الدوري الإسباني، ولكن بالنهاية كرة القدم هي لغة عالمية والجميع يتكلمها سواء في السعودية أو إسبانيا”.
وأضاف: “ويعمل كشافو المواهب لدى الليغا ونحن من أنشأنا هذا الفريق من الشخصيات وجميعهم سبق وأن كانوا في منصب المدير الرياضي لفرق إسبانيا وهم من الأسماء الكبيرة والمعروفة في بلادنا وأنا متأكد أنهم سيقدمون عملا متميزا في هذه الأمر”.
وعلق سانز حول آلية اختيار اللاعبين: “وفيما يتعلق باللاعبين أصحاب المواهب من مواليد السعودية ومن لا يحملون جنسيتها، فإن هذا الأمر يثير اهتمامنا والاتحاد السعودي سيختار 150 لاعبا وسنراقبهم ونجري لهم منافسات لاختيار 33 لاعبا سنذهب بهم إلى إسبانيا ليتم الإشراف عليهم من مدربي الليغا ولعب مباريات ليتم الوصول إلى الصفوة منهم”.
واختتم: “لم لا نرى لاعبا سعوديا في يناير يرتدي قميص فريقا إسبانيا، برأيي فإن الأمر لا يتعلق بمستوى اللاعبين هنا فأنا أتواجد منذ أكثر من 5 سنوات في منطقة الخليج وأتابع اللاعبين وعديد منهم أثاروا اهتمامي بمهاراتهم، تابعت مباراة الهلال في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، ونواف العابد قدم أداءا أعجبني بسرعته وطريقة لعبه لكن القرار يبقى بيد كشافي المواهب والمدربين وليس عندي، إلا أنني واثق بنسبة 100% أن اللاعب السعودي متميز ولديه القدرة على اللعب مستقبلا بالدوري الإسباني”.
وفق”أخبار24″.
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