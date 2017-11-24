توفي اليوم الجمعة، الشاعر إبراهيم خفاجي مؤلف النشيد الوطني، في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، عن عمر يناهز الـ 90 عاماً، وستتم الصلاة عليه بعد صلاة الجمعة في المسجد الحرام.
ولد خفاجي في مكة المكرمة عام 1345 هـ، وبدأت موهبته الشعرية منذ فترة مبكرة، وتعاون مع عدد من الفنانين من أبرزهم طلال مداح ومحمد عبده.
وكان الملك خالد يزور مصر ذات مرة، وعزف السلامان الملكي السعودي والمصري، وكان السلام الملكي السعودي عبارة عن موسيقى فقط، فوجه الملك خالد المختصين بإعداد كلمات لنشيد وطني، فطلب المسؤولون من خفاجي أن يكتب كلمات النشيد الوطني، فأتم كتابته بعد ستة أشهر، وقد بدأ بثُّه رسميا أثناء افتتاح واختتام البث التلفزيوني والإذاعي 1/10/1404 هـ.
جدير بالذكر أن أوبريت مهرجان الجنادية “عرايس المملكة” عام 1416هـ، آخر إنتاج فني للشاعر إبراهيم خفاجي، وهو من ألحان وغناء محمد عبده وشاركه في الغناء طلال مداح وعبدالمجيد عبدالله وراشد الماجد.
وتدهورت حالته الصحية في 29 سبتمبر 2017، فنُقل الى مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، وأدخل العناية المركزة التي يرقد فيها منذ أيام على أجهزة التنفس الاصطناعي، إلى أن وافته المنية اليوم. وفق”أخبار24″.
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