دعت وزارة الداخلية الإندونيسية، المواطنين السعوديين المسافرين إليها بالالتزام بالتعليمات جيداً، منوهةً إلى ضرورة عدم اصطحاب الطيور والحيوانات النادرة والبخور والتحف الأثرية دون ترتيبات مسبقة بذلك.
وقالت الوزارة وفقاً لـ”الحياة”، إنها ستلغي سفر القادمين إلي إندونيسيا في حال عدم حيازتهم البطاقة الائتمانية التي قاموا بشراء تذكرتهم بواسطتها، مشيرةً إلى أن هذا الشرط يهدف إلى الحد من حالات استخدام بطاقات الائتمان من غير أصحابها.
وشددت على أنه في حال عدم الالتزام بتلك التعليمات والشروط الصادرة من قبلها فسيتم إعادة المسافر مرة أخرى إلى بلاده على نفس الرحلة.
بدورها نصحت وزارة الخارجية السعودية، المسافرين إلى إندونيسيا بالالتزام بالتعليمات والتنسيق مع السفارة بهذا الشأن، محذرةً من الإقدام على تهريب المخدرات لأن ذلك قد يترتب عليه أحكام تصل إلى الإعدام.
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