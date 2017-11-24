طالب مواطن الجهات المعنية في الدولة بمساعدة أسرته على رعاية التوائم الأربعة، الذين أنجبتهم زوجته، بعد انتظار دام لعشر سنوات من زواجهما.
وأوضح المواطن وائل القديحي، بحسب صحيفة “الوطن”، أنه قرر مع زوجته أن تتم ولادة الأطفال بالولايات المتحدة؛ لأن الزوجة من مواليدها، لافتاً إلى أن الأسرة لم تتكلف كثيراً حينما تمت الولادة، نظراً لحصولهم هناك على تسهيلات مادية خاصة بمستلزمات الأطفال.
وأشار القديحي إلى معاناتهم حينما رجعوا بأطفالهم إلى المملكة، حيث أصبحوا غير قادرين على تغطية مستلزمات التوائم الأربعة؛ بسبب ارتفاع الأسعار، متسائلاً عن وجود آلية حكومية للدعم.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج