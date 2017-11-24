قالت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة إن وزارتي الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية يتحملان مسؤولية المرضى المشردين المتعاطين للمخدرات في الشوارع، وكذلك المرضى النفسيين من كبار السن.
وأوضح المتحدث باسم صحة مكة حمد العتيبي وفقاً لـ”الوطن”، أن وزارة الصحة تعتزم خلال الفترة المقبلة زيادة الطاقة الاستيعابية لمستشفيات الصحة النفسية في المنطقة من أجل توفير المكان الملائم والعلاج اللازم للأشخاص المصابين باعتلالات نفسية أو عقلية.
ولفت إلى أن بعض المرضى النفسيين يحتاجون إلى العلاج فقط دون الحاجة إلى التنويم في مستشفى الصحة النفسية؛ وذلك بحسب تقييم حالاتهم من الأطباء المختصين.
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