توقع الباحث الفلكي الدكتور خالد الزعاق أن تكون حالة البرودة التي تشهدها بعض مناطق المملكة حالياً هو مقدمة لحالة برد جادة قادمة مع حلول النجم الثاني من موسم المربعانية.
وقال الزعاق في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر”: “بقي 10 أيام على موسم المربعانية، و20 يوماً منها داخلة في حيز الوسم النافع للأرض، وما نعيشه من برودة هازلة تعتبر مقدمات للبرد الجاد القادم مع حلول النجم الثاني من المربعانية”. وفق”أخبار24″.
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