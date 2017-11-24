كشفت مصادر عن تورط مدير أحد المستشفيات الحكومية غير التابعة لوزارة الصحة في استغلال نفوذه وسلطته؛ في تعيين أقاربه بالمستشفى، ومنهم شقيقه، الذي عينه في وظيفة “مدير مستودعات” براتب قدره 28 ألف ريال، على الرغم من كونه لا يملك سوى شهادة الثانوية.
وأشارت المصادر، بحسب صحيفة “سبق”، إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، تلقت بلاغاً قبل عدة أشهر يفيد باستغلال المسؤول لمنصبه ونفوذه، بتوظيف أقاربه، مبينة أن المسؤول كان يشغل منصبين في مستشفيين غير تابعين لوزارة الصحة.
وبيّنت أن المسؤول تورط في استغلال سلطته، منذ تعيين شقيقه على وظيفة مشرف في مستشفى غير تابع لوزارة الصحة بمكة المكرمة عام 2013، حينما كانت المستشفى مرجعيتها تتبع لمستشفى بالرياض.
ولفتت المصادر إلى أن المسؤول استكمل استغلال سلطته في عام 2015، حينما قام بترقية شقيقه إلى وظيفة مدير المستودعات في المستشفى، ومنحه راتباً يقدر بحوالى 28 ألف ريال.
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