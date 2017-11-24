ذكرت هيئة المساحة الجيولوجية أن محافظة النماص بمنطقة عسير شهدت هزة أرضية جديدة أمس (الخميس)، لافتةً إلى أن قوة الهزة لم تُشكل خطراً على السكان والمباني.
وقالت الهيئة عبر حسابها بـ”تويتر”، إن أجهزة الرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية سجلت مساء أمس هزة أرضية على بعد 21 كم شمال النماص بقوة درجتين على مقياس ريختر وعمق 7 كم.
وكانت الهيئة قد نفت صحة ما تداول خلال الساعات الماضية عن وجود بركان بمحافظة النماص، مؤكدة أن جمیع براكین المملكة في حالة خامدة. وفق”أخبار24″.
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