أصدرت إدارة نشاط الطالبات بتعليم المدينة المنورة تعميماً رسمياً لإلزام مدارس البنات بزي مدرسي “المريول” خلال تطبيق برنامج التربية البدنية والصحية.
وأوضح التعميم وفقاً لـ”عين اليوم”، أن تنفيذ النشاط البدني سيكون بالزي المدرسي “المريول” ولبس “بنطال” تحت الزي، مشدداً على أن تطبيق برنامج التربية الصحية والبدنية سيكون وفق الضوابط الشرعية اعتباراً من العام الدراسي الحالي.
وأشار إلى أن البرنامج سيطبق تدريجياً في المدارس بتخصيص جزء من الطابور الصباحي وإدراج البرنامج ضمن برامج نشاط الطالبات، وتشكيل لجنة داخل المدرسة بقيادة قائدة المدرسة وعضوية وكيلة المدرسة ومنسقة البرامج ورائدة النشاط، والمرشدة الطلابية ومنسقة الصحة ومنسقة الأمن والسلامة.
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