تكفل المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في أحياء المطار القديم بجدة بعمرة وحجة للوافد الفلبيني صاحب المقطع الشهير الذي ظهر فيه وهو يقوم بإنقاذ رجل مسن إثر احتجازه داخل سيارته في أمطار جدة الأخيرة.
وأوضح محمد الميرابي وهو أحد المسؤولين بالمكتب التعاوني أن الوافد الفلبيني يُدعى داود شريف إندا مسلم، يعمل سائقا خاصا، وأنه قام بذلك العمل الشجاع بدافع إنساني وحب الخير للناس، وأن الرجل المحتجز كانت لديه إعاقة في إحدى قدميه.
وأضاف أن المدير المكتب التعاوني الشيخ طلال الأحمدي وإمام الجامع القارئ سعيد الخطيب قدما له تذكار “بلاغ” من الدرجة الأولى، وتكفل المكتب بعمرة مجانية له وعائلته مع إقامة فندقية بجوار الحرم لليلتين، بالإضافة إلى التكفل بنفقة أداء فريضة الحج له ولزوجته لهذا العام وقدم له مبلغا ماليا تحفيزيا نظير شجاعته.
من جهته عبّر داود عن سعادته بهذا التكريم وأنه سيتسنى له القيام بالحج والعمرة، وقام بأخذ الصور التذكارية مع الحضور من المصلين الذين كانوا سعداء بموقفه البطولي وشجاعته.
وفق”أخبار24″.
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