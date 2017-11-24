كشفت مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة هدى العميل، أمس (الخميس)، عن تفاصيل جديدة حول المدرسة التي تعتزم الجامعة إطلاقها بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، بعد حصول الجامعة على أول ترخيص لمدرسة قيادة نسائية.
وقالت العميل – في مداخلة تلفزيونية في نشرة الرابعة بقناة “العربية” – : “تبدأ المدرسة بعد مرور 4 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية، ويتلخص دور الجامعة في كونها مقراً للمدرسة، ونسعى لعقد اتفاقيات مع عدد من مدارس القيادة التي حققت نجاحات وطبقت أحدث الأساليب لتخريج متدربات على كفاءة عالية”.
وواصلت مديرة الجامعة: “عملية اختيار المدربات من مهام الجامعة بالتعاون مع الشركاء الذين سبقونا في المجال، إضافة إلى ذلك نسعى لتدريب مدربات سعوديات لتعليم السيدات قيادة السيارة، وبدأنا نستقبل العديد من الطلبات من السيدات ذوات الخبرة الحاصلات على رخص قيادة”.
ولفتت العميل إلى أن المدرسة “ستكون مفتوحة للجميع من داخل وخارج الجامعة، وخصصنا مساحة ومكانا وموقعا ملائما لإنشاء المدرسة، واستخدام شوارع الجامعة في عملية التدريب أمر مطروح، كونها تكون خالية بعد الساعة الرابعة أو الخامسة مساءً”.
ونفت أن تتم عملية التدريب بعد انقضاء دوام الطالبات، قائلةً: “نستخدم شوارع الجامعة خلال الأوقات التي لا يكون فيها زحمة مرورية كي لا يشكل ذلك خطرًا على رواد المدينة الجامعية ولا على المتدربات”.
واختتمت العميل بالرد على سؤال متى بالضبط ترى المدرسة النور، قائلةً: “لا نريد استباق الأحداث، فأمامنا 4 أشهر، ولكننا بدأنا من لحظة صدور القرار بالاستعداد والتجهيز، وأتوقع أننا قد نحتاج 3 أشهر من الآن”.. لافتةً إلى أنها تريد أن تكون من أول الحاصلات على رخصة القيادة عن طريق المدرسة.
وفق”أخبار24″.
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