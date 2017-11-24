تعرض رحالة سعودي إلى أزمة قلبية، مع بداية رحلته بالدراجة الهوائية، التي انطلق فيها مع شقيقه من جنوب الطائف متجهاً إلى مدينة الرياض.
وكان الشقيقان “خالد وحميد المالكي”، قد انطلقا يوم الأحد الماضي من مركز القريع بني مالك جنوب الطائف، وفقاً لـ”سبق”، وبعد نحو 16 كم من مركز ظلم شمال الطائف، تعرض الرحالة خالد المالكي لمتاعب في القلب أوقفته عن إكمال الرحلة؛ لحين حضور إسعاف الهلال الأحمر، الذي تولى نقله لمستشفى ظلم، حيث أكد الطبيب تعرضه لأزمة في الصمام التاجي، تستوجب نقله لمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف.
وكانت قد صدرت موافقة من الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، بانطلاق الشقيقين على دراجتيهما الهوائيتين يوم الأحد الماضي من مركز القريع ببني مالك بمحافظة ميسان جنوبي الطائف، باتجاه العاصمة الرياض، وذلك في رحلة برية يهدفان من خلالها دعم الجنود البواسل.
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