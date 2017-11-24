نفذت وحدة تطوير المدارس للبنين بتعليم الخرجالبرنامج التدريبي :الشراكة المجتمعية والأسرية والمدرسيةطرقها ودورها في تطوير المدارس وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق ٣ – ٤ / ٣ / ١٤٣٩ هـ أعده ونفذه مشرف تطوير أ . عبداللطيف بن محمد المهيني بواقع ثمان ساعات تدريبية واستهدف البرنامج عدداً من القادة والوكلاء والمرشدين وروّاد النشاط ومنسقي الشراكة بالمدارس .
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وحدة تطوير المدارس تختتم برنامج الشراكة المجتمعية بـ #الخرج
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