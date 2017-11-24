أقامت مدرسة ابن خزيمة الابتدائية حفل تكريم الطلاب المتفوقين للفترة الأولى من الفصل الدراسي الأول بحضور قائد المدرسة الأستاذ فيصل بن عبدالله البريقي وأعضاء هيئة التدريس ،اشتمل التكريم طلاب الصفوف الأولية وطلاب الصفوف العليا ، بدأ الحفل بكلمة الإرشاد الطلابي للأستاذ خالد المطيويع ، عقب ذلك كلمة مدير المدرسة الذي حثهم على مضاعفة الجهد خلال هذا الفصل وبين أن مثل هذا التكريم سوف يكون من نصيب كل من تحسن مستواه خلال الفترة القادمة ،تلا ذلك توزيع الجوائز على الطلاب المتفوقين
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