ضمن برامج المدارس المعززة للسلوك الإيجابي نفّذت المتوسطة الثامنة بالخرج برنامجاً تدريبياً استهدف أكثر من مائتي متدربة من طالبات المدرسة من خلال البرنامج التدريبي ( سلوكي في مدرستي ) أعدته وقدمته المدربة المعتمدة في تطوير الذات الأستاذة / خلود إبراهيم الحركان وشاركها في الإعداد والتنظيم المرشدة الطلابية أ . ليلى النويصر ورائدة النشاط أ . نورة العويس وأشرفت عليه بالمتابعة والدعم قائدة المدرسة المكلفة أ . غالية فهد العسكر وقد تضمن البرنامج طرح السلوكيات الإيجابية وكذلك السلوكيات السلبية أسبابها وطرق معالجتها أبدعت الطالبات في المناقشة وعرض الحلول من وجهة نظرهن
كما احتوى البرنامج على العديد من النشاطات والمنافسات وورش العمل هذا وقد امتد البرنامج لأكثر من ثلاثة أسابيع شمل جميع فصول وصفوف المدرسة واختتم البرنامج صباح يوم الأربعاء الموافق ٤ – ٣ – ١٤٣٩ هـ بكلمة لمدربة البرنامج شكرت فيها كل من ساهم في إنجاح البرنامج من قيادات ومعلمات وإداريات وطالبات بعد ذلك تم تكريم جميع الطالبات المتدربات حيث قامت قائدة المدرسة بتوزيع شهادات الحضور على جميع الطالبات ، بحضور جميع منسوبات المدرسة
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