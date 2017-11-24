اختتم يوم الخميس 5-3- 1439 البرنامج التدريبي ” بناء وغرس القيم ” الذي تنظمه مدرسة ابن خزيمة الابتدائية بالتعاون مع وحدة تطوير المدارس ، وقدمه المدرب الدكتور عبدالرحمن بن حمد الجابر المتخصص بإدارة المشاريع التعليمية للمنظمات والمؤسسات التربوية ،وذلك بمركز التدريب التربوي بإدارة تعليم الخرج ، بحضور قائد مدرسة ابن خزيمة الابتدائية الأستاذ فيصل بن عبدالله البريقي . حيث استفاد من البرنامج 25 متدربا من رواد النشاط والمرشدين الطلابيين بمدارس تعليم الخرج على مدار يومين ، عقدت فيه ورش العمل عن أدوات غرس القيم وتحديد الفجوة القيمية ومراحل بناء القيم وتطبيقها عمليا في المدرسة والمجتمع وفي آخر البرنامج تم الاستماع إلى أفكار عملية من المتدربين لتفعيل القيمة في المدرسة .
وفي نهاية الدورة القى قائد مدرسة ابن خزيمة كلمة شكر فيها كل من ساهم في إنجاح هذا البرنامج ،حيث شكر وحدة تطوير المدارس ،والمدرب د. عبدالرحمن الجابر والمتدربين على تفاعلهم ومشاركتهم .
تلا ذلك تسليم شهادات الحضور على المتدربين سلمها قائد مدرسة ابن خزيمة الأستاذ فيصل البريقي ، ومقدم الدورة د. عبدالرحمن الجابر .
تجدر الإشارة أن مدرسة ابن خزيمة أعدت برنامجا حافلا بالدورات التدريبية للطلاب والمعلمين على مدار العام الدراسي وبشراكات مجتمعية مع العديد من الجهات والقطاعات بمحافظة الخرج .
ومنها هذا البرنامج برعاية : “مخابز وحلويات الربيعان ” و” وكالة وضوح الرؤية للدعاية والإعلان ”
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