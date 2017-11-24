رعى مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية أ.خالد الحربي نيابة عن مدير التعليم الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله العبدالجبار صباح هذا اليوم الخميس في مقر المركز الثقافي لشركة الجامعة الأهلية ملتقى ” ثغر باسم “وافتتاح المعرض المصاحب ومسار نور البيان ، بحضور مدير إدارة التعليم الأهلي والاجنبي أ.فهد الداعج ، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ورئيس قسم النشاط الطلابي أ. منصور بن سعد السعيدان وعدد من رؤساء الاقسام والمشرفين التربويين ومنسوبي مدارس الجامعة الأهلية .
ومن الجانب النسائي. حضور مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية بنات. أ. سماح بنت مبارك الذيبان ، الدكتورة / سارة العبدالكريم (أستاذ مساعد في قسم رياض الأطفال ، وكيلة كلية التربية جامعة الملك سعود ، مؤسسة أحضان التطوعية ) ، وعدد من رئيسات الاقسام ووالمشرفات التربويات ، مديرة مدارس الجامعة أ.منيرة الحميد وعدد من منسوبات مدارس الجامعة .
احتوى الملتقى على ورقة عمل الأستاذة / أنفال الشارخ ( مشرفة تربوية في مدارس الجامعة) والتي افتتحت حديثها بإحصائية عن معدّل استخدام الأطفال للأجهزة الإلكترونية ، والتأثيرات السلبية للتقنية، وكيفية توظيف التكنولوجيا الحديثة لصالح الأبناء والبحث عن البدائل المُثلى …
قدمت ضيفة الملتقى الدكتورة / سارة العبدالكريم ورشة عمل بعنوان ( توجيه السلوك ) ، والتي تحتوي على المحاور التالية :
– الفرق بين التربية القديمة والتربية الحديثة ، وأيهما أفضل
– أسرار النجاح في التربية
– التوجية الصحيح عند حدوث سلوك غير مرغوب فيه من طفلك
– العوامل المساعدة للحدّ من المشكلات السلوكية وعلاجها .
اشتمل الملتقى على أركان متنوعة حازت على إعجاب الحاضرات شكرت مديرة مدارس الجامعة الأهلية. أ. الحميد كل من شرف الملتقى ، من الحاضرات ووضع بصمته لصناعة ثغر باسم على محيا الأطفال
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