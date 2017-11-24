عقد اليوم الخميس الموافق ١٤٣٩/٣/٥ ورشة الرسم لطالبات المرحلة الابتدائية في مجال (اسرتنا) تخص الاسرة والعلاقات فيما بينهم .وذلك في مقر مدارس أسمى المعاني قدم الورشة مشرفة النشاط الأستاذه هدى بتال والأستاذات الفاضلات دلال العتيبي ،أمينة البقمي ،موضي العمر ، منال الهويدي . كل الشكر والتقدير للمدربات الرائعات وللطالبات المبدعات على تفاعلهن والشكر موصول للمدرسة المستضيفة بقيادة الأستاذة هياء الجبرين نسأل الله لها التوفيق في الدارين .
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