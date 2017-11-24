كُرم نجم فريق النصر السابق سالم مروان، الذي يرقد في سرير المستشفى، بطريقة استثنائية أثناء مباراة النصر والاتحاد مساء اليوم (الخميس).
وظهرت الصورة على سالم أثناء البث المباشر لدخول لاعبي الفريقين ورفعهم اسمه، وهو يرقد على سرير مستشفى النقاهة بالرياض، ويغالب دموعه متأثرا بالبادرة.
وكان رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ قد وجّه بتكريم نجم النصر السابق، الذي يرقد طريح الفراش، في مباراة الاتحاد والنصر، التي خُصص دخلها للاعب.وفق “أخبار 24”.
لقطة مؤثرة للكابتن سالم مروان من المستشفى لحظة متابعته لتحية الجماهير واللاعبين#النصر_الاتحاد#برو_سبورت pic.twitter.com/GkmkDRi9Vd
— MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) ٢٣ نوفمبر، ٢٠١٧
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