غطّت سحابة كثيفة مظلمة تميل إلى اللون الأخضر سماء محافظة تيماء التابعة لمنطقة تبوك، في مشهد مبهر جذب انتباه المارة.
ووثق مواطن المشهد المُبهر للسحابة التي بدت باللون الأخضر، والأرض تكتسي باللون الأبيض من البرد، وتحديداً في موقع يسمى العسافية قبيل تيماء بقرابة 15 كلم ناحية الشمال.
من جهته، فسّر خبير طقس الظاهرة، بأنها نتيجة طبيعية لتناطح وتلاقح سحب ركامية سوداء ماطرة واردة من أماكن عالية، مع سحب بيضاء محلية عابرة، فيكون الناتج هو تشكل هذه الألوان الغامقة التي يبدو معها المشهد مخيفاً.
وكانت منطقة تبوك قد شهدت خلال اليومين الماضيين أمطاراً غزيرة، أصابت أجزاءً كبيرة منها، وسط توقعات أن تستمر التقلبات الجوية في معظم مناطق المملكة خلال الأيام القادمة.
وفق “أخبار 24”.
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