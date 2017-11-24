نفت هيئة المساحة الجيولوجية، اليوم (الخميس)، صحة وجود بركان بمحافظة النماص، مؤكدةً أن جميع براكين المملكة في حالة خامدة.
وصححت، استنادًا على تصريح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير، ما جاء في مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكدت أنه مقطع لحريق تم التعامل معه والسيطرة عليه وإخماده.
وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو قصيرا لدخان كثيف يظهر على منطقة جبلية عالية في المحافظة، ونُشرت مزاعم بأن الدخان يعود لبركان خامد عاد إلى حالة النشاط.
وفق “أخبار 24”.
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